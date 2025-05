Milano morto 21enne libico alla guida di scooter Tmax dopo schianto contro semaforo scappava dalla polizia non aveva patente

Un ragazzo di 21 anni di origine libica è morto dopo uno schianto con il semaforo mentre cercava di sfuggire alla polizia in scooter TMax senza patente. La notizia ha scatenato l’indignazione di familiari e amici, che hanno aggredito il personale sanitario e danneggiato l’ospedale di Rozzano, mostrando il forte dolore e la repressione emotiva suscitati dall’accaduto.

La notizia della morte del giovane ha scatenato l’ira dei familiari e degli amici, accorsi presso il pronto soccorso di Rozzano. Aggredito personale sanitario e danneggiato ospedale Un ragazzo di 21 anni di origine libica, è morto dopo essere caduto con il suo scooter Tmax mentre cercava di s 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano, morto 21enne libico alla guida di scooter Tmax dopo schianto contro semaforo, scappava dalla polizia, non aveva patente

