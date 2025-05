Milano inseguito dalla polizia 21enne cade in scooter e muore | caos in ospedale

A Milano, un ragazzo di 21 anni è morto dopo un inseguimento con la polizia: il giovane ha perso il controllo del suo scooter, schiantandosi contro un semaforo e dando origine a scene di caos in ospedale. L'episodio ricorda la tragica morte di Ramy, sollevando ancora una volta il dibattito sulla sicurezza e le procedure durante i controlli.

Lo schianto del veicolo inseguito dalla polizia locale contro un semaforo e la corsa in Pronto soccorso. Il caso ricorda la morte del giovane Ramy 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano, inseguito dalla polizia 21enne cade in scooter e muore: caos in ospedale

Un giovane di 21 anni ha perso la vita a Milano dopo essersi schiantato con lo scooter contro un semaforo in via Marco d'Agrate.

A Milano, un giovane di 21 anni muore in un tragico incidente mentre fugge in moto dalla polizia. La fuga finisce con lo schianto contro un semaforo, scatenando rabbia e dolore tra i parenti presenti in ospedale.

Un giovane di 21 anni ha perso la vita in seguito a un incidente a Milano, dopo aver tentato di sfuggire alla polizia e schiantandosi contro un semaforo.

ilfattoquotidiano.it scrive: Il 21enne di origini libiche sarebbe risultato privo di patente e forse per questa ragione avrebbe tentato la fuga alla vista della polizia ...