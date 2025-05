Milano in fuga da controllo polizia | 21enne cade e muore in ospedale

A Milano, un giovane di 21 anni ha perso la vita dopo un tentativo di fuga dalla polizia. Vedendo una volante, ha evitato un possibile controllo su scooter, ma ha perso il controllo e si è schiantato contro un palo. Trasportato in ospedale in gravissime condizioni, le sue lesioni sono risultate fatali. Un episodio chesolleva ancora una voltail tema della sicurezza stradale e del rischio di fughe improvvise.

Ha visto una volante della polizia mentre era a bordo di uno scooter e, per evitare un possibile controllo, ha iniziato a fuggire, finendo per perdere il controllo e andando a sbattere contro un palo spartitraffico, morendo poi in ospedale per le gravissime lesioni riportate. È quanto successo questa mattina intorno alle 3.25 a Milano in via Marco d’Agrate all’incrocio per Cassano d’Adda dove un 21enne, di origine libica, è morto dopo essere stato sbalzato dallo scooter mentre cercava di evitare una pattuglia della polizia di Stato. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, in fuga da controllo polizia: 21enne cade e muore in ospedale

