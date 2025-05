Migranti nave Humanity a Bari | 103 a bordo

Ha attraccato nel porto di Bari la nave Humanity 1 con a bordo 103 migranti prelevati domenica scorsa 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Migranti, nave Humanity a Bari: 103 a bordo

Altri articoli sullo stesso argomento

Sos Humanity 1 soccorre 100 migranti nel Mediterraneo: la nave è diretta verso il porto di Bari

La nave SOS Humanity 1 ha soccorso domenica nel Mediterraneo circa 100 migranti, trovatisu due imbarcazioni non idonee alla navigazione.

Migranti, nave Humanity verso Ravenna: 125 a bordo

Martedì Ravenna si prepara ad accogliere un nuovo gruppo di migranti, con l'arrivo della nave Humanity, che trasporta 125 persone prelevate domenica sera.

Arrivata in porto la nave Humanity: a bordo 125 migranti di cui 50 minori

È giunta al porto di Ravenna la nave Humanity1 della ong tedesca Sos Humanity, con 125 migranti a bordo, tra cui 50 minori non accompagnati.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nave Humanity 1 arrivata a Bari, a bordo 103 migranti

Si legge su ansa.it: Ha attraccato nel porto di Bari la nave Humanity 1 con a bordo 103 migranti salvati domenica scorsa nelle acque del Mediterraneo. (ANSA) ...

La Humanity 1 in rotta verso Bari

Scrive rainews.it: E' in rotta verso il porto di Bari la nave Humanity 1 con a bordo oltre cento migranti soccorsi domenica scorsa nel Mediterraneo. Secondo quanto riferito dalla ong tedesca, attraverso i suoi canali so ...

Salvati cento migranti nel Mediterraneo: domani attraccheranno a Bari

Si legge su msn.com: Attracherà domani - 21 maggio -, a Bari, la nave tedesca Humanity 1 con a bordo oltre cento migranti, soccorsi domenica 18 maggio nel Mediterraneo.