Michele Morrone è gay? Ecco la confessione sui baci ad alcuni uomini | ecco cosa ha detto

Durante un episodio di Belve, Francesca Fagnani ha intervistato Michele Morrone, star internazionale grazie a 365 Giorni. L’attore, noto per la sua immagine da sex symbol, ha aperto una finestra sulla sua vita, rivelando una confessione inaspettata sui suoi baci ad alcuni uomini, suscitando grande curiosità tra i fan e il pubblico.

Una puntata ad alto tasso di curiosità quella di Belve, dove Francesca Fagnani ha intervistato Michele Morrone, uno degli attori italiani più noti all’estero grazie al successo della trilogia 365 Giorni. L’attore, noto per la sua immagine da sex symbol e per le scene particolarmente spinte nei film Netflix, ha mostrato un lato inedito e molto più intimo durante la chiacchierata con la giornalista. Tra aneddoti personali, ammissioni spiazzanti e riflessioni sulla carriera, Morrone ha confessato di aver baciato uomini nella vita privata. 🔗Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Michele Morrone è gay? Ecco la confessione sui baci ad alcuni uomini: ecco cosa ha detto

