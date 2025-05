Meteo che tempo farà | le previsioni della Protezione Civile

Ecco le previsioni meteo per giovedì 22 e venerdì 23 maggio, aggiornate dalla Protezione Civile della Regione Umbria. Un vortice depressionario interessa la zona, determinando condizioni atmosferiche variabili. Scopri cosa aspettarti nei prossimi giorni e come si evolve il tempo, con le ultime informazioni ufficiali per prepararti al meglio.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 22 e venerdì 23 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 21 maggio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un vortice depressionario (1012 hPa) interessa.

