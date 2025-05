Messico troppa violenza bande a Culiacan | tigri leoni ed elefanti portati via da rifugio

In Messico, la crescente violenza delle bande criminali a Culiacán ha reso insicuro un rifugio per animali, che ha dovuto trasferire i suoi 700 ospiti nel nord del paese. Le minacce e le faide tra le bande hanno portato a un intervento drastico per proteggere tigri, leoni, elefanti e altri animali, testimonianza delle conseguenze crociate di un clima di instabilità e violenza.

In Messico la troppa violenza delle bande criminali a Culiacan ha spinto a trasferire un rifugio per animali della città nel nord del Messico. Il rifugio è stato costretto a spostare i suoi 700 animali poiché la violenza della guerra tra le bande criminali si è insinuata nella vita quotidiana. Martedì mattina un gruppo di veterinari ha preparato pesanti casse di metallo, caricandole una per una su una flotta di semirimorchi. Tra il carico: tigri, scimmie, giaguari, elefanti e leoni, tutti in fuga dall’ultima ondata di violenza dei cartelli che sta colpendo la città di Culiacan. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Messico, troppa violenza bande a Culiacan: tigri, leoni ed elefanti portati via da rifugio

