Messa in memoria di Papa Francesco al Campus Chi ama Chieti e Chieti C’è ringraziano il rettore | Un momento prezioso per i nostri giovani

Un momento di grande significato al Campus D'Annunzio di Chieti, dove Chi ama Chieti e Chieti C’è hanno partecipato alla messa in memoria di Papa Francesco. I capigruppo Silvia Di Pasquale e Valerio Giannini hanno espresso gratitudine e riflessione, sottolineando l’importanza di questo gesto per i giovani e la comunità, Testimonianza di rispetto e di valore condiviso.

C'è chi ha accolto con sereità la notizia della celebrazione di una santa messa in memoria di Papa Francesco al Campus universitario della d'Annunzio di Chieti. Sono i capigruppo delle liste civiche Chi ama Chieti e Chieti C’è, Silvia Di Pasquale e Valerio Giannini, i quali esprimono il loro. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Messa in memoria di Papa Francesco al Campus, Chi ama Chieti e Chieti C’è ringraziano il rettore: "Un momento prezioso per i nostri giovani”

