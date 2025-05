Meno auto verde ulivi ristoranti bar artigiani | come sarà la via Palazzuolo del futuro FOTO

La futura via Palazzuolo sarà un quartiere all’insegna del verde e della socialità: meno auto, più spazi verdi con diverse alberature e aree di incontro. Lungo la strada, 43 fondi commerciali saranno destinati a artigiani e ristoranti, creando un vibrantemente rinnovato centro di comunità. Un progetto sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio Firenze e Comune di Firenze.

Meno auto, più posto per verde pubblico, con vari tipi di alberature, e aree di socializzazione. Lungo la strada, 43 fondi commerciali che saranno messi a disposizione di artigiani e attività di ristorazione. Fondazione Cassa di Risparmio Firenze e Comune hanno firmato questa mattina.

Meno auto, verde, ulivi, ristoranti, bar, artigiani: come sarà la via Palazzuolo del futuro

Il futuro di Via Palazzuolo sarà più verde e vivibile, con meno auto e più spazi pubblici, alberature variopinte e aree di socializzazione.

Il futuro di via Palazzuolo promette una rinascita verde e sostenibile, con meno auto, più ulivi e spazi dedicati a ristoranti, bar e artigiani. Il progetto presentato punta a trasformare la strada in un luogo vivace e accogliente, valorizzando il patrimonio naturale e culturale, per offrire ai cittadini un centro più ecologico e stimolante.

