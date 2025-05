Medioriente | accordo Emirati-Israele per aiuti a Gaza

Il 21 maggio, nei contatti tra Emirati Arabi Uniti e Israele, è stato raggiunto un accordo per permettere la consegna di aiuti umanitari a Gaza. Lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan e Gideon Saar hanno discusso telefonicamente, sottolineando un passo importante verso la cooperazione e il supporto in un momento di crisi nella regione.

Milano, 21 mag. (LaPresse) – Il vicepremier e ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri di Israele, Gideon Saar, che ha portato a un accordo per consentire la consegna di aiuti umanitari urgenti da parte degli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina Wam, precisando che gli aiuti saranno destinati a soddisfare il fabbisogno alimentare di circa 15mila civili nella Striscia di Gaza nella fase iniziale. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: accordo Emirati-Israele per aiuti a Gaza

