Media | Usa contro un maggior sostegno a Kiev nella nota del G7

L’ultimo fronte del conflitto tra Russia e Ucraina si arricchisce di segnali di apertura. Gli USA manifestano più sostegno a Kiev, mentre Washington esita a definire l’invasione illegale. Dopo i colloqui tra Putin e Trump, Russia e Ucraina si preparano a un dialogo diretto. Meloni in contatto con il Papa, che si mostra disponibile a ospitare negoziati, offrendo nuove possibilità di pace.

Varco Valessini | Nave Usa in porto, presidio contro lo sbarco di armi: "Pronto un esposto in procura"

Ieri, lunedì 12 maggio, il Gruppo Autonomo Portuali, insieme a diverse realtà locali e al sindacato Usb, ha organizzato un presidio al varco Valessini in attesa dell’arrivo della nave Usa Slnc Server.

L’unità dei media americani contro le minacce di Trump

L'unità dei media americani si trova di fronte a una sfida cruciale: come rispondere alle minacce di Trump.

Nave Usa in porto, interrogazione di Avs contro lo sbarco di armi: "Livorno non sia crocevia di traffici bellici"

Il circolo livornese di Sinistra Italiana lancia un allarme: "Il porto di Livorno non può diventare un crocevia per traffici bellici".

Stipendio medio USA, i salari dei lavoratori americani nel 2025

Scrive money.it: Ecco qual è lo stipendio medio negli Stati Uniti, quali sono le professioni più pagate e quali invece meno nel corso del 2025.