Maxi sequestro nel Chianti, una partita di cocaina nella borsa da calcio 

Un maxi sequestro di cocaina nel Chianti: ieri, a Greve in Chianti, la squadra mobile di Firenze ha fermato due cittadini albanesi, sorpresa con una partita di droga nella borsa da calcio. Dopo approfondite indagini, gli investigatori hanno scoperto un ingente traffico di stupefacenti, fermando i sospetti e sequestrando notevoli quantità di droga.

Ieri maxi sequestro di cocaina a Greve in Chianti. La squadra mobile di Firenze ha fermato due cittadini albanesi, una donna e un uomo, di 38 e 25 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo un'attività investigativa, gli agenti si erano appostati in Via. 🔗Leggi su Firenzetoday.it