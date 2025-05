Maxi evasione fiscale a Prato tre professionisti indagati per frodi milionarie

Prato, 21 maggio 2025 – La procura di Prato ha scoperto un vasto sistema di evasione fiscale legato a uno studio di consulenza contabile. Tre professionisti risultano indagati per frodi milionarie, in un'operazione che smaschera un'evasione strutturata e vasta, suscitando grande sconcerto nel tessuto economico locale.

Prato, 21 maggio 2025 - Un’articolata indagine della procura della Repubblica di Prato ha portato alla luce un sistema strutturato di evasione fiscale che ruotava attorno a uno studio di consulenza contabile e fiscale operante nel distretto economico pratese. Al centro dell'inchiesta, tre professionisti – un commercialista italiano di 65 anni e due consulenti del lavoro cinesi, una donna e un uomo di 42 e 43 anni – accusati di aver agevolato la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e di aver fornito consulenza fiscale illecita. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi evasione fiscale a Prato, tre professionisti indagati per frodi milionarie

