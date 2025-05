Matteo Manni confermato alla guida del PD di Pavullo | Ora uniti per costruire l’alternativa

Matteo Manni è stato riconfermato all’unanimità segretario del PD di Pavullo, anche per rafforzare l’unità del partito e costruire un’alternativa credibile. Con entusiasmo, Manni si prepara a guidare il Circolo verso le prossime sfide elettorali, promuovendo un progetto condiviso di rinnovamento e partecipazione per il futuro del territorio.

Il segretario uscente Matteo Manni è stato rieletto all’unanimità dal Congresso del Partito Democratico di Pavullo nel Frignano: l’assemblea gli ha così confermato la propria fiducia, per continuare a guidare il Circolo e prepararlo ad affrontare le prossime elezioni amministrative. “Tengo a. 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Matteo Manni confermato alla guida del PD di Pavullo: “Ora uniti per costruire l’alternativa”

