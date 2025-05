Mats Wilander si sbilancia | Sinner mi ricorda più i Big-3 di Alcaraz e Musetti sarà tra i primi tre del mondo entro il 2025

Mats Wilander, presente a Roma per la premiazione della Racchetta d’Oro, si è espresso sul futuro del tennis. L’ex campione ha confrontato Sinner con i Big Three e ha previsto che Musetti sarà tra i primi tre al mondo entro il 2025. Durante le finali degli Internazionali, Wilander ha assistito alle imprese di Jasmine Paolini e Carlos Alcaraz.

Mats Wilander era presente a Roma per ricevere l’ambito premio della Racchetta d’Oro e ha avuto modo di gustarsi le finali del singolare femminile e maschile degli Internazionali d’Italia, con il successo di una straordinaria Jasmine Paolini e dello spagnolo Carlos Alcaraz contro Jannik Sinner. L’ex campione svedese, a questo proposito, ha concesso un’intervista a Eurosport, partendo proprio dalla sfida tra Carlitos e Jannik. “ È incredibile quanto spin ci mettano ed è incredibile quanto forte la colpiscano. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mats Wilander si sbilancia: “Sinner mi ricorda più i Big-3 di Alcaraz e Musetti sarà tra i primi tre del mondo entro il 2025”

Altri articoli sullo stesso argomento

Mats Wilander si sbilancia: “Sinner mi ricorda più i Big-3 di Alcaraz e Musetti sarà tra i primi tre del mondo entro il 2025

Mats Wilander, presente a Roma per la premiazione della Racchetta d’Oro, si sbilancia sul futuro del tennis.

Mats Wilander incorona Jasmine Paolini: “La cosa migliore capitata al tennis da tanto tempo”

L’emozione per la vittoria di Jasmine Paolini agli Internazionali d’Italia 2025 è ancora viva. La tennista italiana ha sconfitto Coco Gauff in finale, regalando uno dei momenti più belli e sorprendenti nel mondo del tennis recente.

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?”

In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mats Wilander si sbilancia: “Sinner mi ricorda più i Big-3 di Alcaraz e Musetti sarà tra i primi tre del mondo entro il 2025

Segnala oasport.it: Mats Wilander era presente a Roma per ricevere l'ambito premio della Racchetta d'Oro e ha avuto modo di gustarsi le finali del singolare femminile e ...

L’Italia conquista Wilander: “Sinner come i big3, Alcaraz no. Musetti ‘nuovo Federer’, Paolini meglio di Sabalenka”

sport.virgilio.it scrive: Wilander esalta il tennis italiano preferendo Sinner su Alcaraz e paragonandolo ai big3, definendo Paolini la migliore del circuito e celebrando l'ascesa di Musetti ...

Pagina 1 | Wilander: "Sinner mi ricorda più i Big Three rispetto ad Alcaraz". Poi la previsione su Musetti

Segnala tuttosport.com: " Finale Sinner-Alcaraz a Roma? Quello che ho imparato sedendomi così vicino, proprio alle loro spalle è quanto giochino in spin, prima di tutto. La palla viaggia. E' incredibile quanto spin ci mettan ...