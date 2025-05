Martelloni SI | Cinque Sì per cambiare l’Italia e fermare il peggior Governo

Martelloni si schiera a favore di cinque sì per cambiare l'Italia e fermare il peggior governo. In un'assemblea presso la sede dello Spi Cgil di Avellino, Sinistra Italiana ha promosso un dibattito sui referendum del 8 e 9 giugno, coinvolgendo rappresentanti e cittadini per sensibilizzare sull'importanza di partecipare alle prossime consultazioni.

Si è svolta presso la sede dello Spi Cgil di Avellino l'assemblea promossa da Sinistra Italiana sui referendum del prossimo otto e nove giugno. All'iniziativa, introdotta da Sara Zeccardo di SI e Francesca Fabrizio di Unione Giovani di Sinistra, hanno partecipato la segretaria generale della Cgil irpina Italia D'Acierno, la vicesegretaria provinciale del Pd Adriana Guerriero, il consigliere regionale del M5s Vincenzo Ciampi, il segretario provinciale del Prc Arturo Bonito, il vicepresidente di Arci Avellino Luca Cioffi, il Presidente dell'Associazione Controvento Generoso Picone e il segretario provinciale di Europa Verde Luigi Tuccia.

