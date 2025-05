Maria Denisa Adas la escort scomparsa La testimone le minacce e i messaggi cancellati | cosa sappiamo

Maria Denisa Adas, escort scomparsa da cinque giorni, è al centro di un inquietante mistero. Testimone minacciata, messaggi cancellati e il residence Ferrucci avvolto nel silenzio. Le indagini, anche con l’aiuto dei cani molecolari deiCarabinieri, non hanno ancora fatto luce sulla sua sparizione. Cosa nasconde questa vicenda inquietante?

Il residence?Ferrucci? è al centro di un mistero di cui nemmeno i cani molecolari dei carabinieri riescono a venire a capo: da cinque giorni nessuno sa più nulla di Maria. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Maria Denisa Adas, la escort scomparsa. La testimone, le minacce e i messaggi cancellati: cosa sappiamo

