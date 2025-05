Margarita perde slancio per Ayala mentre Martina risolve tensioni tra Julia e Curro in palazzo

Nella puntata di mercoledì 28 maggio de La Promessa, Margarita ammette di aver perso entusiasmo per il matrimonio con Ayala, mentre Martina si impegna a risolvere le tensioni tra Julia e Curro nel palazzo. Le anticipazioni suggeriscono un intenso confronto famigliare, con la figlia pronta a supportare la madre e affrontare i momenti di crisi.

Margarita confessa che ormai l'entusiasmo per il suo prossimo matrimonio con Ayala si è affievolito. Durante la puntata in onda mercoledì 28 maggio de La Promessa, le anticipazioni lasciano intendere che la figlia, Martina, affronterà il tema del matrimonio insieme alla madre, senza mostrare il solito sorriso atteso. Un clima di incertezza si addensa attorno .

