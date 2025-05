Maltempo tra Lecco e provincia | strade come fiumi o imbiancate dalla grandine

Nel pomeriggio di oggi, Lecco e la sua provincia sono state colpite da un violento maltempo: forti grandinate e abbondanti acquazzoni hanno trasformato le strade in fiumi e ricoperto tutto di ghiaccio. Dalle 16 alle 17.30, le precipitazioni si sono intensificate, interessando principalmente Valgreghentino, Olginate e zone limitrofe. Un episodio che ha causato disagi e danni nella zona.

Un violento maltempo tra Lecco e la provincia ha causato strade trasformate in fiumi o imbiancate dalla grandine, specialmente a Olginate, dove le strade e i prati sono coperti di neve. Successivamente, un forte temporale ha provocato allagamenti e alberi caduti, interrompendo la viabilit√† e causando disagi alla popolazione. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Come scrive fanpage.it: A essere interessato dal maltempo è stato soprattutto il comune di Olginate, dove una violenta grandinata improvvisa ha completamente imbiancato le strade di acqua ghiacciata. Uno scenario sicuramente ...

Lo riporta leccotoday.it: Il video girato a Valgreghentino riprende la potente grandinata scesa in particolare tra Olginatese e valle San Martino ...

Come scrive informazione.it: Decine di interventi dei vigili del fuoco, con i pompieri che hanno portato in salvo le persone rimaste bloccate nelle auto. Improvvisamente il cielo si è fatto plumbeo: nel tardo pomeriggio di mercol ...