Maltempo Emilia-Romagna alluvione a Forlì | strade e scantinati allagati

Un violento nubifragio, ben più potente delle previsioni meteo che prevedevano piogge sparse, si è abbattuto la scorsa notte su Forlì. Colpiti in particolare i quartieri di Ca' Ossi, Vecchiazzano e Ronco. Allagamenti e black-out. L'intensa pioggia ha inondato strade e provocato decine di allagamenti negli scantinati, nei piani bassi e nei garage. Il sistema fognario non è stato in grado di smaltire l'eccezionale quantità d'acqua caduta, provocandone l'accumulo. Notte di duro lavoro per i vigili del fuoco, impegnati a far fronte a decine di chiamate per gli allagamenti all'interno delle abitazioni. 🔗Leggi su Tg24.sky.it