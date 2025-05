Maceratese | Incontro chiave per la programmazione della nuova stagione in Serie D

L'incontro chiave tra i dirigenti della Maceratese, il direttore generale Stefano Serangeli e il direttore sportivo Nicolò De Cesare, segna l'inizio della pianificazione della nuova stagione in Serie D. La priorità è definire gli obiettivi futuri per impostare al meglio il percorso della squadra nel prossimo campionato, che rappresenta una tappa fondamentale per il rilancio del club biancorosso.

In questo momento la priorità in casa Maceratese è rappresentata dall'esito dell'incontro tra i dirigenti biancorossi con il direttore generale Stefano Serangeli e il direttore sportivo Nicolò De Cesare. Da qui poi potrà partire la programmazione della stagione della squadra nel campionato di serie D conquistato pochi giorni fa ad Ancona nello spareggio vinto contro la K Sport Montecchio Gallo. Più volte il presidente Crocioni ha avuto parole di elogio per il lavoro di queste due figure e la sensazione è che si possa continuare il progetto.

