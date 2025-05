Luis Henrique Juve contromossa dell’Inter | pronta questa nuova offerta per il laterale del Marsiglia La cifra sul tavolo

La Juventus prepara una controfferta per Luis Henrique del Marsiglia, sfidando l'Inter nella corsa al talentuoso laterale. La cifra offerta sul tavolo si aggira intorno a...[continua con dettagli sulla trattativa]. Redazione JuventusNews24 vi aggiorna sulle ultime news di mercato e sulle strategie dei bianconeri per assicurarsi il giocatore.

Luis Henrique Juve, contromossa dell’Inter: pronta questa nuova offerta per il laterale del Marsiglia. La cifra sul tavolo e le ultime sulla trattativa. Negli ultimi giorni anche il calciomercato Juve si è inserito nella corsa a Luis Henrique, laterale del Marsiglia su cui sta lavorando ormai da diverse settimane l’ Inter. Proprio l’interesse dei bianconeri ha allarmato Ausilio, che ha prontamente alzato l’offerta. Ora i nerazzurri, stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, arriveranno a offrire ai francesi dai 22 milioni di euro più 3 di bonus iniziali ben 23-24 milioni di euro come base più bonus per avvicinarsi alla richiesta di 30 milioni. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Luis Henrique Juve, contromossa dell’Inter: pronta questa nuova offerta per il laterale del Marsiglia. La cifra sul tavolo

