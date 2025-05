Luca Percassi un anno dopo Dublino | La notte magica dell’Atalanta L’intervista su L’Eco

Un anno dopo la notte magica di Dublino, Luca Percassi, AD dell’Atalanta, rivive con orgoglio quella storica finale. In un’intervista su L’Eco di Bergamo, l’imprenditore bergamasco ricorda quel momento indimenticabile, sottolineando come la coppa alzata dai giocatori rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi e della società.

L’ANNIVERSARIO. L’ad della società bergamasca: «Ciascuno ha nel cuore un ricordo della finale, la coppa alzata dai nostri giocatori resterà in eterno». Sull’edizione di giovedì 22 maggio de L’Eco di Bergamo due pagine di intervista. 🔗Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Luca Percassi un anno dopo Dublino: «La notte magica dell’Atalanta». L’intervista su «L’Eco»

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Festa di fine anno scolastico: come organizzarla, passo dopo passo per non sbagliare

La festa di fine anno scolastico è un momento unico e significativo, che celebra il percorso di crescita di studenti e insegnanti.

Peyraud-Magnin dopo il rinnovo: «Mi lega un profondo senso di appartenenza alla Juve. Scudetto frutto di un anno davvero duro, sugli obiettivi futuri…»

Dopo il suo rinnovo, Pauline Peyraud-Magnin esprime un forte senso di appartenenza alla Juventus Women.

Napoli, Krol: «Dopo il disastro dello scorso anno si è fatto un lavoro eccezionale: ora senza paura e vinciamo!»

Ruud Krol, leggenda del Napoli, esprime ottimismo dopo un duro lavoro di rifondazione della squadra. Intervenuto a Stile TV, analizza la prossima sfida contro il Parma, avvertendo della loro pericolosità contro le grandi, ma ribadendo la fiducia nel potenziale del Napoli.

Su questo argomento da altre fonti

Un anno dopo Dublino, Luca Percassi rivive la notte magica dell’Atalanta, ricordando la coppa al cielo e guardando al futuro con speranza. Da Roma, commenta il rinnovo di Gasperini e la volontà di confrontarsi per continuare a scrivere pagine importanti. L’Atalanta è protagonista di un presente entusiasmante, con la certezza che il meglio deve ancora venire. 🔗Cosa riportano altre fonti

Luca Percassi un anno dopo Dublino: «La notte magica dell’Atalanta». L’intervista domani su «L’Eco»

Secondo ecodibergamo.it: L’ANNIVERSARIO. L’ad della società bergamasca: «Ciascuno ha nel cuore un ricordo della finale, la coppa alzata dai nostri giocatori resterà in eterno». Sull’edizione di giovedì 22 maggio de L’Eco di ...

New Balance Atalanta, Percassi entusiasta: «Entusiasti di questa nuova partner per crescere insieme. Ecco come è nata la collaborazione»

Come scrive calcionews24.com: New Balance Atalanta, la presentazione del nuovo sponsor tecnico nerazzurro dopo 8 anni di Joma ... dell’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi e anche del presidente della New ...

Luca Percassi: “Per l’Atalanta questa è stata un'altra stagione straordinaria”

Segnala ilgiorno.it: L’amministratore delegato nerazzurro: “Con Gasperini avremo presto un incontro per discutere insieme del futuro” ...