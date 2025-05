Lorenzo Bilò nuovo allenatore del Montefano | entusiasmo per la sfida in Eccellenza

Lorenzo Bilò, nato nel 1989 ad Ancona, è il nuovo allenatore del Montefano in Eccellenza. Dopo un’esperienza alla Recanatese, il tecnico esprime entusiasmo per questa nuova sfida, definendola un vero colpo di fulmine: “Ho firmato perché credo nel progetto e nell’ambiente professionale che mi aspetta”. Un’importante opportunità per la formazione viola di ripartire con slancio.

"È stato un colpo di fulmine e ho firmato per il Montefano ". Lorenzo Bilò, lo scorso anno sulla panchina della Recanatese, è il nuovo tecnico della formazione viola nel campionato di Eccellenza. "Sono stato convinto – spiega l’allenatore, nato nel 1989 ad Ancona – da un ambiente professionale e nel contempo familiare, a ciò aggiungiamo quelle caratteristiche umane e serietà che ritengo fondamentali per il mio di interpretare il calcio. Sono veramente contento". Il tecnico aveva anche altre proposte. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lorenzo Bilò nuovo allenatore del Montefano: entusiasmo per la sfida in Eccellenza

