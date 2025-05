L' impronta i manoscritti e il malore | ecco cos' ha in mano la procura sul caso di Garlasco

Andrea Sempio tiene in mano la procura del caso Garlasco, legata all’impronta dei manoscritti e al malore. La sua assenza, dovuta a un cavillo, ha impedito di condividere con lui i nuovi esiti dell’indagine, come avvenuto con Stasi e Marco Poggi, ascoltati come testimoni. Un dettaglio che potrebbe influenzare lo sviluppo dell’indagine e le future svolte processuali.

Andrea Sempio non si è presentato per un cavillo altrimenti sarebbero stati mostrati anche a lui i nuovi esiti dell'indagine, come è stato fatto con Stasi e Marco Poggi, sentiti come testimoni 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'impronta, i manoscritti e il malore: ecco cos'ha in mano la procura sul caso di Garlasco

