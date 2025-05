Lilo & Stitch Torna Al Cinema In Live Action | Sfida Con Mission Impossibile

Dal 21 maggio, Lilo & Stitch torna al cinema in live action, portando emozioni familiari e comicità aliena. La pellicola sfida il successo di Mission: Impossible, mentre Disney tenta di rilanciare i suoi classici dopo il flop di Biancaneve. Un'avventura tra nostalgia e novità per conquistare il pubblico in una sfida di grandi proporzioni.

Da oggi, 21 maggio, arriva in Italia la nuova versione di Lilo & Stitch, tra emozioni familiari, comicità aliena e una sfida al box office con Mission: Impossible. Dopo il poco fortunato remake di Biancaneve, che ha fatto registrare un importante flop al botteghino, Disney rilancia con un altro titolo amatissimo: Lilo & Stitch. Questa . 🔗Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Lilo & Stitch Torna Al Cinema In Live Action: Sfida Con Mission Impossibile.

