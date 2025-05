Lidl alla conquista del centro di Milano | il discount arriva dove prima non osava

Lidl scopre il cuore di Milano: apre il suo primo punto vendita City in via Solari 5, nell’ex sede Euronics. Un supermercato moderno e accessibile, pensato per chi si sposta a piedi e fa spese quotidiane. La nuova apertura porta con sé venti assunzioni, consolidando la presenza del discount nel centro della capitale milanese.

Lidl apre il suo primo punto vendita City a due passi dal centro di Milano, in via Solari 5, nell’ex sede di un Euronics. Un supermercato pensato per chi si muove a piedi e fa la spesa tutti i giorni. Venti assunzioni previste 🔗Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Lidl alla conquista del centro di Milano: il discount arriva dove prima non osava

