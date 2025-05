Lettere dal tempo di Antonella Cappuccio

Dal 4 al 20 giugno 2025, la Galleria Vittoria di Roma ospita “Lettere dal tempo”, mostra personale di Antonella Cappuccio. Curata da Silvio Muccino, l’esposizione esplora la relazione tra materia, memoria e intimità, rivelando un linguaggio artistico profondo, essenziale e vibrante, capace di comunicare emozioni senza tempo attraverso lavori che coinvolgono il cuore e l’anima.

Dal 4 al 20 giugno 2025, Galleria Vittoria di Roma presenta “Lettere dal tempo”, mostra personale di Antonella Cappuccio, a cura di Silvio Muccino, un progetto espositivo che attraversa la materia, la memoria e l’intimità di un linguaggio artistico profondo, essenziale, eppure vibrante di vita. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Lettere dal tempo di Antonella Cappuccio

Altri articoli sullo stesso argomento

Il Volo – Tutti per Uno: Viaggio nel Tempo, stasera su Canale 5 con la partecipazione di Antonella Clerici

Stasera su Canale 5, torna "Il Volo – Tutti per Uno" con la partecipazione di Antonella Clerici. Dopo il successo delle edizioni precedenti, il programma riprende da lunedì 19 maggio in prima serata, con il nuovo spettacolo "Viaggio nel Tempo".

Anticipazioni Tutti per uno – Viaggio nel tempo, lo show de Il Volo con Antonella Clerici: tutti gli ospiti

Tutti per uno – Viaggio nel tempo, il nuovo show de Il Volo condotto da Antonella Clerici, torna da lunedì 19 maggio su Canale 5.

Il Volo – Tutti per Uno: Viaggio nel Tempo, stasera su Canale 5 con la partecipazione di Antonella Clerici

Stasera su Canale 5 torna "Il Volo – Tutti per Uno" con Antonella Clerici, offrendo un emozionante viaggio nel tempo.

Se ne parla anche su altri siti

Opere di Antonella Cappuccio: Ric/amanti e lockdown

Scrive dailygreen.it: Ci sarebbe molto da dire sull’antico rapporto delle donne con le stoffe, il ricamo e la manualità, ma Antonella ha ... del desiderio. 3- A Cappuccio, amoreMio, 2020, tecnica mista su tela e stoffe, cm ...

Che tempo che fa, tra gli ospiti oggi Lucio Corsi e Antonella Clerici

Riporta msn.com: (Adnkronos) - Nuovo appuntamento oggi, domenica 16 febbraio, con 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio ... secondo classificato della kermesse canora, Antonella Clerici, co-conduttrice della prima ...