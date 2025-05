Le nuove regole sulla cittadinanza hanno fatto arrabbiare gli italoamericani

Le nuove regole sulla cittadinanza approvate dall’Italia hanno suscitato forti reazioni negli Stati Uniti, dove vive una vasta comunità italoamericana. La decisione di inasprire le norme per i discendenti di emigranti ha provocato delusione e rabbia, creando tensioni tra l’Italia e la diaspora italiana all’estero. Gli italoamericani criticano le misure più restrittive, considerate ingiuste e divisive.

La decisione dell’Italia di inasprire le norme sulla cittadinanza per i discendenti di emigranti stranieri ha scatenato un putiferio negli Stati Uniti, che ospitano una numerosa comunità italiana. «Meloni fa arrabbiare gli italoamericani con le regole più severe sulla cittadinanza», scrive il Financial Times. Dopo l’ondata di domande provenienti dall’America Latina, il governo Meloni ha deciso di limitare i criteri di ammissibilità che finora hanno permesso a qualsiasi discendente diretto di cittadini residenti in Italia, fin dal 1861, di ottenere un passaporto italiano. 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le nuove regole sulla cittadinanza hanno fatto arrabbiare gli italoamericani

Altri articoli sullo stesso argomento

Le nuove regole sulla cittadinanza hanno fatto arrabbiare gli italoamericani

Le recenti modifiche alle norme sulla cittadinanza italiana hanno scatenato malcontento tra gli italoamericani.

Inatteso cambio di rotta stilistico per il suo celebre tappeto rosso, con nuove regole che bandiscono il troppo glamour sulla Croisette per tornare a un'eleganza più controllata

Cannes 2025 segna un inatteso cambio di rotta stilistico per il rinomato tappeto rosso, con l'introduzione di regole che scoraggiano il glamour eccessivo.

Quali sono nuove regole pet-friendly in aereo, animali domestici in cabina

Negli ultimi anni, il dibattito sul trasporto degli animali domestici in aereo ha guadagnato attenzione, con numerose associazioni animaliste che sollevano preoccupazioni riguardo ai viaggi in stiva.

Se ne parla anche su altri siti

Le nuove regole sulla cittadinanza italiana, approvate dal Senato, hanno suscitato proteste tra gli italoamericani. La legge, che introduce limiti più stringenti per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, rappresenta un cambiamento importante e ha generato dibattiti sulla facilità di ottenere la cittadinanza italiana, soprattutto per i discendenti di italiani all’estero. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Stretta sulla cittadinanza italiana, approvata la nuova legge: ecco cosa cambia

infodifesa.it scrive: Le nuove norme. Tutto quello che c'è da sapere. Giro di vite sulla cittadinanza italiana per i discendenti di italiani emigrati all’estero. Con le nu ...

La stretta sulla cittadinanza agli oriundi è stata ammorbidita

Da pagellapolitica.it: a molti stranieri (gli “oriundi” appunto) che conservavano solo una lontana discendenza con un avo italiano e nessun legame concreto con il nostro Paese. In più, questo sistema ha generato nel tempo p ...

Decreto cittadinanza 2025 convertito in Legge: cosa cambia in 5 punti e testo PDF

ticonsiglio.com scrive: Ecco la spiegazione di cosa prevede il Decreto cittadinanza del 2025 in fase di conversione in Legge. Le novità in 5 punti e il testo Pdf da scaricare.