Lazio Romagnoli attende una chiamata per il rinnovo | Lotito e Fabiani pronti a trattare

Il Lazio attende una chiamata per il rinnovo, con Lotito e Fabiani pronti a trattare. Dopo il match col Lecce, inizieranno le operazioni di rinnovo, coinvolgendo Pedro e Romagnoli. Quest'ultimo, elemento centrale, potrebbe confermarsi nel progetto biancoceleste, segnando un importante passo per il futuro della rosa e il progetto tecnico della Lazio.

Dopo il Lecce scatterà l`operazione rinnovi in casa Lazio. C`è in ballo il futuro di Pedro, ma anche quello di Romagnoli. Ed è proprio quest`ultimo. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Approfondisci con questi articoli

Lazio, Vecino aspetta la chiamata per il rinnovo. Intanto però si fanno avanti le altre pretendenti

Matias Vecino attende con trepidazione la chiamata per il rinnovo del contratto con la Lazio, ma le altre pretendenti non tardano a farsi avanti.

L’Inter attende i recuperi per la Lazio! In tre scalpitano, uno meno – CdS

L'Inter si prepara ad affrontare la Lazio, con grande attesa per i recuperi dei giocatori infortunati.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Su questo argomento da altre fonti

Lazio, Pedro aspetta la chiamata per il rinnovo: pronta l'offerta

Da lalaziosiamonoi.it: RASSEGNA STAMPA - Non solo Romagnoli. A livello di rinnovi c'è da risolvere anche e soprattutto la questione legata a Pedro. È in scadenza a giugno, può firmare a zero ...

Lazio, Guendouzi irrinunciabile: il francese attende la chiamata per il rinnovo

Scrive calciomercato.com: La Lazio non può fare a meno di Guendouzi. In campionato ha saltato una sola partita, per squalifica, sulle 37 giocate. Ma si può già dire 38, a meno di sorprese.

Lazio, l’ultima chiamata di Zaccagni: è caccia al gol perduto

lalaziosiamonoi.it scrive: RASSEGNA STAMPA - Torna il capitano per l’ultima fatica stagionale. Dopo la squalifica contro l’Inter, Zaccagni è pronto a riprendersi la fascia sinistra contro il Lecce.