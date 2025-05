L’antimafia è lotta per i diritti L’appello per il corteo del 23 maggio è un manifesto programmatico

L’antimafia rappresenta una lotta fondamentale per la tutela dei diritti e la giustizia. L’appello per il corteo del 23 maggio, primo passo di un manifesto programmatico, richiama l’impegno contro la criminalità organizzata. Quando Nino Morana, nipote di Vincenzo Agostino, mi ha inviato la bozza, ho sentito forte il significato di memoria e resistenza in nome di figure come Falcone e le vittime di Capaci.

Quando Nino Morana, nipote dell'indimenticato Vincenzo Agostino, mi ha mandato la bozza del manifesto che convoca il corteo che il 23 maggio sfilerà per le strade di Palermo in memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani uccisi nella strage di Capaci trenta tre anni fa, firmato da decine di organizzazioni e pubblicamente sostenuto dal Coordinamento nazionale di Associazioni e familiari di vittime di stragi ed attentati, ho pensato che a Giovanni sarebbe piaciuto parecchio.

