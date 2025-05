La trasformazione di Elodie a Cannes 2025 | addio nude look ora è una diva retrò

Elodie conquista Cannes 2025 con una trasformazione sorprendente: addio nude look, ora è una diva retrò. La cantante ha scintillato sul red carpet della prima di *Fuori*, il nuovo film di Mario Martone, indossando un elegante stile bon-ton total black firmato da un prestigioso stilista. Un cambiamento diimmagine che ha lasciato il segno.

Elodie è stata tra le grandi protagoniste del red carpet di Cannes 2025 ieri sera. Ha partecipato alla prima di Fuori, il nuovo film di Mario Martone di cui è protagonista, sfoggiando un look bon-ton total black: ecco chi lo ha firmato.

