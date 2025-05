La terza puntata del podcast che racconta Altiero Spinelli e l’Europa

Benvenuti alla terza puntata del podcast dedicato a Altiero Spinelli e all’Europa. Ventotene, piccola isola del Tirreno dalla storia complessa, incarna il paradosso di un luogo di prigionia che diventa simbolo di speranza e rinascita. In questo scenario restrittivo, si compie una delle imprese più significative per la costruzione europea.

Ventotene è una piccola isola del Tirreno ed è uno spazio incoerente, un luogo di apparente solitudine; è un’isola che salva, nonostante nell’arco della sua storia sia stata un luogo di carcerazione. In questo lembo di terra sferzato dal vento e dal mare, si compie una delle imprese più importanti a livello intellettuale e politico del Novecento: sotto la scure del nazifascismo si immagina l’Unione europea, libera e federale. Per Altiero Spinelli, confinato insieme a Ernesto Rossi e Eugenio Colorni, l’isola diventerà la sua Itaca, luogo di naufragio e riscatto. 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La terza puntata del podcast che racconta Altiero Spinelli e l’Europa

