La sinistra resta in silenzio sul bast a La Russa Ma scatena il caos per boicottare Israele

La sinistra rimane silenziosa sul sostegno alla Russia, ma si scatena contro Israele, scatenando insulti e tensioni ai limiti del caos. Un clima da stadio, tra risse e spintoni, rischia di far esplodere il fronte progressista. Dal palco della Cgil a Roma, Adelmo Cervi commenta questo clima ormai ai limiti della crisi di nervi.

Un clima da stadio: insulti a ripetizione, risse e spintoni. Insomma il campo largo sull'orlo di una crisi di nervi: non è un film, ma un racconto in presa diretta. Dal palco della Cgil sui referendum convocato a Piazza Vittorio a Roma lunedì, Adelmo Cervi (figlio di Aldo, uno dei sette fratelli) ha dato del «bastardo» al Presidente del Senato Ignazio La Russa, per il suo invito all'astensione. Poco distanti da lui, Maurizio Landini, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Riccardo Magi ed il duo Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La sinistra resta in silenzio sul "bast..." a La Russa. Ma scatena il caos per boicottare Israele

