La Sangiustese riparte con Luigi Giandomenico | obiettivo playoff in Eccellenza

La Sangiustese torna in campo con Luigi Giandomenico alla guida, puntando ai playoff di Eccellenza. Il tecnico lavora insieme alla dirigenza per consolidare la rosa, mantenendo i migliori e inserendo i ritocchi necessari. Obiettivo: potenziare la squadra e ambire a risultati importanti, confermando il buon lavoro della passata stagione e puntando a una stagione di successi.

La Sangiustese riparte da Luigi Giandomenico (foto) in panchina. Il tecnico si sta confrontando con la dirigenza sul prossimo campionato di Eccellenza dove c’è la volontĂ di confermare una buona percentuale dei giocatori della passata stagione e poi apportare quei ritocchi necessari per fare un ulteriore passo avanti. I rossoblĂą hanno chiuso il campionato al sesto posto avendo totalizzato 40 punti, servirĂ compiere un ulteriore passo avanti per centrare i playoff. In questi giorni allenatore e dirigenza si stanno confrontando e tra i giocatori dello scorso anno rimarranno l’esperto difensore Giacomo Iommi e l’esterno Lorenzo Pasqualini, ma la lista è destinata ad aumentare. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Sangiustese riparte con Luigi Giandomenico: obiettivo playoff in Eccellenza

Leggi anche questi approfondimenti

Luigi Bugiardini difende Mauro Profili e invita i tifosi della Civitanovese al dialogo

Luigi Bugiardini prende le difese di Mauro Profili, esortando i tifosi della Civitanovese a un dialogo costruttivo.

Caso Garlasco, inchiesta riparte da dieci Dna: così pm provano a riscrivere storia

L'inchiesta sul delitto di Garlasco torna a far discutere grazie a nuove analisi del Dna. I pm puntano a rinforzare le prove contro Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, e a identificare il misterioso "Ignoto 2".

Caso Garlasco, inchiesta riparte da dieci Dna: così pm provano a riscrivere storia

L'inchiesta sul caso Garlasco riprende slancio grazie all'analisi di dieci nuovi profili di DNA. I pubblici ministri puntano a rafforzare le prove contro Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, e a identificare l'ignoto secondo.

Cosa riportano altre fonti

La Sangiustese riparte con Luigi Giandomenico: obiettivo playoff in Eccellenza

Si legge su msn.com: La Sangiustese punta ai playoff con Giandomenico in panchina, confermando giocatori chiave come Iommi e Pasqualini.

Luigi Giandomenico analizza il campionato di Eccellenza e i playoff

Secondo msn.com: Luigi Giandomenico, tecnico della Sangiustese ... Però in prospettiva la Sangiustese potrà ripartire da una buona base. "Sì, è così e si cercherà di fare ancora meglio".

Sangiustese-Montefano: Giandomenico punta a chiudere bene la stagione

Scrive ilrestodelcarlino.it: Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, parla del match di oggi alle 16.30 contro il Montefano, una gara che mette di fronte formazioni che non hanno più nulla da chiedere al campionato.