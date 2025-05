La Rosa Gialla Spettacolo al Teatro San Martino di Levane

Venerdì 23 maggio 2025, il Teatro San Martino di Levane ospita “La Rosa Gialla” della compagnia La Fraschetta, uno spettacolo teatrale amatoriale che promette emozioni e sorrisi. Un'occasione da non perdere per appassionati di teatro e famiglie, in una serata ricca di divertimento e cultura in uno dei luoghi più suggestivi di Arezzo.

Arezzo, 21 maggio 2025 – Teatro brillante a Levane: in scena “La Rosa Gialla” con la compagnia La Fraschetta Appuntamento con il teatro amatoriale venerdì 23 maggio 2025 alle ore 21:15 presso il Cinema-Teatro San Martino, in Via del Castello a Levane (AR). Sul palco salirà la compagnia teatrale amatoriale La Fraschetta di Bucine, che proporrà al pubblico La Rosa Gialla, una commedia brillante in due atti scritta da Camillo Vittici. Lo spettacolo promette sorrisi e colpi di scena grazie a una trama vivace ea un cast affiatato composto da interpreti del territorio. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “La Rosa Gialla”. Spettacolo al Teatro San Martino di Levane

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"Vuoti a rendere", spettacolo al Teatro Sant'Anna

"Vuoti a rendere" è uno spettacolo coinvolgente che andrà in scena al Teatro Sant'Anna sabato 17 maggio.

"Un giorno capirai", a teatro lo spettacolo che parla di lutto ai ragazzi

Un giorno capirai è uno spettacolo che affronta il tema del lutto con sensibilità e profondità, rivolto ai giovani.

Giro delle Marche in Rosa. Che spettacolo a Offida con la vittoria di McCarthy

Grande emozione a Offida per l'8ª edizione del Giro delle Marche in Rosa, con 139 atlete pronte a sfidarsi.

Approfondimenti da altre fonti

"La Rosa Gialla" al Teatro Imperia: un viaggio tra parole e sentimenti a Monreale

Riporta balarm.it: Lo spettacolo è previsto per sabato 5 aprile alle ore 21.00 presso il Cine Teatro Imperia. "La Rosa Gialla" è parte integrante della stagione filodrammatica promossa dall'Assessorato allo Spettacolo ...

“Maglia Gialla”: lo spettacolo teatrale che celebra Ottavio Bottecchia, domani a Fiume Veneto

Secondo nordest24.it: FIUME VENETO (PN) - Venerdì 9 maggio alle ore 21, il Comune di Fiume Veneto presenta lo spettacolo teatrale "Maglia Gialla, l'incredibile storia di Ottavio Bottecchia" presso il teatro parrocchiale di ...