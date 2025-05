la polisportiva galli saluta otto atlete grazie per il vostro impegno

La Polisportiva Galli saluta otto atlete, ringraziandole per il loro impegno e la passione dimostrata. Con la stagione appena conclusa e il futuro incerto ma promettente, tra conferme e nuovi arrivi, questa è anche l’occasione per i saluti ai talenti che si avviano verso nuove avventure lontano da San Giovanni Valdarno.

