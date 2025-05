La Juventus e Conte le condizioni per il ritorno | cosa chiede il club cosa chiede il tecnico

Dopo undici anni, Antonio Conte potrebbe tornare alla Juventus, il club che ha plasmato la sua carriera da calciatore e allenatore. Il club bianconero, desideroso di rinforzare il progetto, chiede impegno e ambizione, mentre Conte cerca garanzie di rinforzi adeguati e un progetto competitivo. La sfida è trovare un accordo che possa riaccendere il rapporto tra il tecnico e il club torinese.

Antonio Conte alla Juventus. Dopo undici anni questa potrebbe davvero essere la volta buona per il ritorno del tecnico salentino a Torino. L`. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Conte-Juventus sempre più vicini: crolla la quota di un ritorno in bianconero

Conte e Juventus sembrano sempre più vicini, mentre la possibilità di un suo ritorno in bianconero si fa sempre più concreta.

Juventus, sale l'ipotesi di un ritorno di Conte: Chiellini primo sponsor

La Juventus mira alla qualificazione per la prossima edizione di Champions League, con intriganti sviluppi sul fronte tecnico.

Conte Juventus (Tuttosport): manca solo una tessera per completare il suo ritorno in bianconero! Lo scudetto col Napoli semplificherebbe il divorzio con De Laurentiis.

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina della Juventus si fa sempre più concreto, con soli dettagli da definire per il suo ritorno.

La Juventus e Conte, le condizioni per il ritorno: cosa chiede il club, cosa chiede il tecnico

Antonio Conte alla Juventus. Dopo undici anni questa potrebbe davvero essere la volta buona per il ritorno del tecnico salentino a Torino. L` idea c`è, da parte.

GAZZETTA - Juventus, ecco il possibile staff di Conte in caso di ritorno in bianconero

Se Antonio Conte dovesse davvero tornare alla Juventus, lo farebbe con idee chiare anche sul fronte dello staff tecnico e una ventata di "juventinità", già riassaporata dai tifosi bianconeri, almeno i ...

Conte e la Juventus, il ritorno che fa tremare il calciomercato

Antonio Conte potrebbe tornare alla Juventus , e l'ipotesi, che fino a pochi giorni fa sembrava poco più di un'utopia, sta prendendo sempre più corpo. Le ultime ore hanno accelerato il tutto, con i ra ...