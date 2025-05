La guerra tra europei Trump gela le sanzioni per ora

Donald Trump ha dichiarato che in Ucraina si sta combattendo "una guerra tra europei", sospendendo temporaneamente le sanzioni contro la Russia. Mentre il dibattito sulla risposta occidentale prosegue, queste parole segnano una possibile strategia di disimpegno dell’Occidente, dopo la recente telefonata tra la Casa Bianca e il Cremlino, alimentando tensioni e incertezze nello scenario internazionale.

Mentre prosegue senza sosta il dibattito sulle sanzioni, In Ucraina, secondo Donald Trump, si sta combattendo "una guerra tra europei". Parole, queste, arrivate a distanza di qualche tempo dalla telefonata tra la Casa Bianca e il Cremlino e che hanno lasciato intendere una voglia di disimpegno da parte degli Stati Uniti sul fronte dell'Est Europa:

