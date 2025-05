La fame e i bambini di Gaza sfiniti | Montagne di cibo bloccate fuori E qui si muore

L’attesa degli abitanti dopo due mesi di assedio. Ma dietrofront e procedure paralizzano la distribuzione 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La fame e i bambini di Gaza sfiniti: «Montagne di cibo bloccate fuori. E qui si muore»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Perché a Gaza (nel silenzio) si muore di fame, a rischio 71mila bambini e 17mila mamme: “A breve verrà dichiarata la carestia”

A Gaza, il silenzio nasconde una tragedia: 71.000 bambini e 17.000 madri rischiano di morire di fame, mentre la carestia è imminente.

Papa:"Bambini ridotti alla fame a Gaza"

Papa Leone XIV ha espresso profonda preoccupazione per i bambini e le famiglie ridotti alla fame a Gaza, sottolineando l’urgenza di non dimenticare le sofferenze causate dalla guerra.

Papa Leone XIV si schiera con Gaza e contro il genocidio durante il regina Coeli: "Bambini, famiglie e anziani sopravvissuti ridotti alla fame"

Papa Leone XIV si schiera con Gaza durante il Regina Coeli, condannando il genocidio e chiedendo giustizia.

Cosa riportano altre fonti

A Gaza, tra montagne di cibo abbandonate e bambini sfiniti dalla fame, molti invocano Dio, sperando in un miracolo, ma in cuor loro desidererebbero anche maledire un destino così crudele. La sofferenza dei più innocenti evidenzia l'urgenza di trovare una soluzione umanitaria per porre fine a questa tragedia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Gaza, la fame e i bimbi sfiniti: «Montagne di cibo fuori. E qui si muore»

msn.com scrive: L’attesa degli abitanti dopo due mesi di assedio. Ma dietrofront e procedure paralizzano la distribuzione «Arrivano la farina e il gasolio, preparatevi», dicono a Zad e Albanah, le due panettiere che ...

La fame e le bombe, così si compie lo sterminio di Gaza

Segnala msn.com: "C'erano bambini piccoli, stiamo ancora cercando i pezzi", raccontano. Per l'esercito israeliano, obiettivi di Hamas. Il cibo è finito, i promessi aiuti non arrivano ...

La fame a Gaza: i bambini si accavallano per gli ultimi resti di cibo

Segnala informazione.it: La fame a Gaza: i bambini si accavallano per gli ultimi resti di cibo Waseem Saad A Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, i bambini si accavallano nella mensa dell’ultimo centro che distribuisce c ...