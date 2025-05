La Delibera c' è | il Comune di Avellino sblocca la riqualificazione dello stadio Partenio-Lombardi

Il Comune di Avellino sblocca la riqualificazione dello stadio "Partenio-Lombardi" con la delibera di Giunta n. 178. Questo importante passo definisce gli interventi imminenti, segnando un traguardo fondamentale per il futuro della struttura. Si tratta dell’ultimo atto necessario prima dell’avvio dei lavori, per garantire un miglioramento significativo dello stadio e rilanciare il calcio e lo sport in città.

