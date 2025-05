La città metropolitana di Napoli e il comune di Torre del Greco firmano un protocollo d’intesa

La Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Torre del Greco hanno sottoscritto un protocollo d’intesa volto alla valorizzazione di Villa De Nicola, antica dimora storica della città. L’accordo, firmato oggi, mira a recuperare e promuovere questo patrimonio culturale, rafforzando l’identità locale e incentivando il turismo e le attività culturali nella zona.

Protocollo firmato d'intesa dai due comuni per la valorizzazione di Villa De Nicola, antica dimora storica. È stato firmato oggi a Torre del Greco il protocollo d'intesa tra la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Torre del Greco per la valorizzazione di Villa De Nicola, dimora storica dell'onorevole Enrico De Nicola, primo Presidente della Repubblica Italiana. L'accordo, siglato dal vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, e dal sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, prevede la concessione in comodato gratuito dell'immobile al Comune di Torre del Greco per i prossimi vent'anni, con l'obiettivo di restituire alla comunità un luogo di grande valore storico e culturale.