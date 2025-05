La Borsa di Milano in rialzo | Leonardo e banche in evidenza Ftse Mib a 40 620 punti

La Borsa di Milano avvia la sessione in leggero progresso, con il Ftse Mib che si attesta a 40.620 punti (+0,2%). Leonardo in evidenza con un rialzo del 2,19%, seguito dal settore bancario nel quadro di un mercato in fermento. Lo spread tra Btp e Bund rimane stabile a 100 punti, con il rendimento decennale sui livelli del 3,6%.

La Borsa di Milano, dopo un avvio cauto, prova a cambiare direzione e sale dello 0,2% con il Ftse Mib a 40.620 punti. Lo spread tra Btp e Bund è piatto su 100 punti con il rendimento del decennale sempre sul 3,6%. Sempre in evidenza Leonardo (+2,19%) e poi tutte le banche con il risiko in atto. Bper guadagna l'1,78% mentre il Sole 24 Ore ipotizza che del 9% detenuto da JpMorgan, il 4% faccia capo a Unicredit (+0,69%) e il restante 5% sia di Unipol (+1%). Banco Bpm sale, invece, dell'1,38%. Popolare Sondrio dell'1,41%, Mediobanca dello 0,94%, Mps dello 0,7%. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Borsa di Milano in rialzo: Leonardo e banche in evidenza, Ftse Mib a 40.620 punti

