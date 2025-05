Katharina Zeller la sindaca di Merano si toglie la fascia tricolore | è polemica

La neoeletta sindaca di Merano, Katharina Zeller, del partito SVP, ha suscitato polemiche rifiutando di indossare la fascia tricolore italiana durante l'insediamento. Il gesto ha acceso un acceso dibattito sulla rappresentanza e le tradizioni, intercettando tensioni tra identità locale e simboli nazionali, e sollevando questioni politiche e culturali nella città.

È scoppiata una polemica attorno alla neoeletta sindaca di Merano, Katharina Zeller, esponente del partito autonomista SVP, che durante la cerimonia di insediamento ha rifiutato di indossare la fascia tricolore italiana (come prevede la tradizione istituzionale). Il gesto, interpretato da molti come una provocazione nei confronti dello Stato italiano, ha innescato reazioni accese sia nel mondo politico che sui media a livello nazionale. Numerose voci, tra rappresentanti istituzionali e cittadini, hanno definito la scelta di Zeller come un atto irrispettoso e potenzialmente divisivo. 🔗Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Katharina Zeller, la sindaca di Merano si toglie la fascia tricolore: è polemica

