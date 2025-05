Karate dalla Svizzera alla Romagna | weekend trionfale per lo Shinkan

Weekend indimenticabile per lo Shinkan Ravenna: dopo un lungo viaggio, i nostri atleti hanno partecipato con orgoglio all’International Fujimura Cup in Svizzera, portando a casa 5 vittorie e confermando il successo del karate ravennate oltre confine. Una trasferta trionfale in una gara internazionale, che dimostra l’eccellenza e la passione del nostro team.

Missione oltreconfine per lo Shinkan Ravenna che sabato 17 maggio, dopo oltre mille chilometri di viaggio, con una sua rappresentanza ha partecipato all’International Fujimura Cup a Weddington, in Svizzera.Gli atleti ravennati hanno portato con orgoglio i colori dell’Italia, conquistando ben 5. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Karate, dalla Svizzera alla Romagna: weekend trionfale per lo Shinkan

Argomenti simili trattati di recente

Meteo Emilia-Romagna, perché continua l’allerta gialla: previsioni del weekend

Bologna, 16 maggio 2025 – Il weekend in Emilia-Romagna inizia all'insegna dell'incertezza, con l'Arpae che ha rinnovato l'allerta gialla per temporali.

Sky Sport Motori Weekend | F1 Emilia Romagna Imola, SuperBike, WRC, GT World Challenge, IndyCar

Preparati per un weekend ad alta velocità su Sky Sport Motori! Dal 15 al 18 maggio, l'Emilia Romagna ospita il Gran Premio del Made in Italy di Formula 1, insieme a emozionanti gare di Superbike, WRC, GT World Challenge e Indycar.

Il settore Bike Romagna in missione per la conquista di turisti in Svizzera, Francia e Germania

Il settore bike in Romagna parte in missione per attrarre turisti da Svizzera, Francia e Germania. Dal 18 al 21 maggio, si svolge il primo evento "porta a porta" con incontri B2B tra Basilea, Colmar e altre zone tedesche, puntando a promuovere le vacanze in bici nella splendida regione romagnola e consolidare i rapporti commerciali internazionali.

Cosa riportano altre fonti

Karate, dalla Svizzera alla Romagna: weekend trionfale per lo Shinkan

Come scrive ravennatoday.it: Gli atleti della società ravennate conquistano tre ori, un argento e un bronzo nella International Fujimura Cup ...

1 maggio in Emilia Romagna, eventi e sagre del weekend lungo

Si legge su ilrestodelcarlino.it: Ce n'è per tutti i gusti Bologna, 30 aprile 2025 - Tutto pronto per il primo weekend di maggio e anche l’Emilia Romagna si prepara per festeggiare la festa dei lavoratori. In regione infatti ...

Eventi weekend in Emilia Romagna: cosa fare nel ponte del 25 aprile

Da ilrestodelcarlino.it: Bologna, 24 aprile 2025 – In Emilia Romagna per il lungo ponte del weekend da venerdì 25 aprile fino a domenica 27, sono tanti gli eventi organizzati in regione. Si va dalle molte le sagre ...