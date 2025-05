Juventus Tudor sotto i riflettori | Venezia decisivo

Igor Tudor sotto i riflettori, la Juventus cerca riscatto contro il Venezia in una sfida decisiva per la Champions League. Dopo la vittoria contro l’Udinese, l’entusiasmo si riaccende all’Allianz Stadium, ma la pressione sulla panchina juventina resta alta. La missione è fondamentale: conquistare i tre punti per alimentare le speranze europee e rafforzare la posizione in classifica.

Pressione sulla panchina Igor Tudor guida la Juventus nella sfida cruciale contro il Venezia, un match decisivo per la Champions League. La vittoria per 2-0 contro l’Udinese, con gol di Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic, ha riacceso l’entusiasmo all’Allianz Stadium. I tifosi credono nella rimonta europea. Marco Di Gregorio, portiere L'articolo Juventus, Tudor sotto i riflettori: Venezia decisivo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Tudor sotto i riflettori: Venezia decisivo

