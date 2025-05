Jennifer Lopez incidente sexy sul palco | la scollatura dell’abito non regge

Durante l'evento di beneficenza “Ring Them Bells: A Birthday Celebration” al Stephen Sondheim Theatre di New York, Jennifer Lopez ha incantato il pubblico con un abito color pesca dal design audace. Tuttavia, la sua scollatura ha ceduto in un inatteso momento di imbarazzo, dimostrando che la potenza della superstar può mettere alla prova anche i più sfarzosi outfit. Scopriamo i dettagli di questo incidente sexy sul palco.

L’abito era spettacolare, ma non ha retto la potenza di Jennifer Lopez. Sul red carpet dell’evento di beneficenza “Ring Them Bells: A Birthday Celebration”, andato in scena al Stephen Sondheim Theatre di New York, la popstar ha lasciato tutti senza fiato con un look color pesca dalla profonda scollatura, che ha mostrato fin troppo. L’incidente sexy è stato catturato dai fotografi. Il look pesca di Jennifer Lopez fa girare la testa. Jennifer Lopez a New York Firmato The New Arrivals by Ilkyaz Ozel, il vestito lungo e fluido era arricchito da un bolero di piume. Il colore pastello ha valorizzato la carnagione dorata di JLo, mentre la silhouette era sottolineata dalla linea aderente dell’abito... 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Jennifer Lopez, incidente sexy sul palco: la scollatura dell’abito non regge

Jennifer Lopez mostra un taglio sul naso per un piccolo incidente, le star vanno oltre i selfie no make-up per generare empatia - Jennifer Lopez ha recentemente mostrato un taglio sul naso a causa di un piccolo incidente. Le star, superando il trend dei selfie senza trucco, condividono momenti di vulnerabilità con i fan, dimostrando che, al di là della fama, sono umani e affrontano le stesse sfide quotidiane. continua a leggere

Jennifer Lopez e la ferita al volto a causa di un incidente sul palco: l’attrice aggiorna i fan sulle sue condizioni [FOTO] - Jennifer Lopez ha condiviso con i fan un aggiornamento sulle sue condizioni di salute dopo aver riportato una ferita al volto ... Come scrive cinematographe.it

Brutto incidente per Jennifer Lopez: si rompe il naso durante le prove degli AMAs - L’incidente è stato prontamente gestito g razie all’intervento del noto chirurgo plastico di Beverly Hills, il dottor Jason B. Diamond, che ha curato la ferita con dei punti. Lopez ha pubblicato una ... Si legge su iodonna.it

Jennifer Lopez si "rompe" il naso e corre dal chirurgo plastico: «Grazie per avermi ricucita». Come sta ora - Paura per Jennifer Lopez. Durante le prove per gli American Music Awards 2025 – riporta PageSix –, la regina del pop latino si è "rotta" il naso. Ma, ... Da ilmattino.it