Israele apre fuoco a delegazione a Jenin | Tajani critica e Gaza degenera

Le tensioni tra Israele e Palestina aumentano: oggi, le forze israeliane hanno aperto il fuoco su una delegazione in visita a Jenin, provocando condanne internazionali. Tra i presenti vi era anche il vice console italiano. Tajani ha criticato l'accaduto, mentre le tensioni a Gaza si sono ulteriormente aggravate, segnando un episodio di grave escalation nel conflitto in corso.

Le forze militari israeliane hanno preso parte a un episodio al confine diplomatico avvenuto oggi, mercoledì 21 maggio, in cui il fuoco è stato aperto nei confronti di una delegazione in visita al campo profughi di Jenin, situato in Cisgiordania. Tra i presenti figurava anche il vice console italiano a Gerusalemme, Alessandro Tutino, il quale .