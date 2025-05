Israele | aiuti insufficienti a Gaza denuncia Medici senza frontiere

Medici Senza Frontiere denuncia che gli aiuti forniti da Israele a Gaza sono insufficienti e solo una "cortina fumogena" per nascondere il continuato assedio. La crisi umanitaria nella Striscia, già devastata dalla guerra, richiede interventi immediati e adeguati, ma le forniture attuali non bastano a rispondere alle necessità della popolazione civile.

La quantit√† di aiuti che Israele ha iniziato a consentire nella Striscia di Gaza devastata dalla guerra non √® minimamente sufficiente ed √® "una cortina fumogena per fingere che l'assedio sia finito": lo ha dichiarato oggi la onlus umanitaria Medici senza frontiere (Msf). "La decisione delle autorit√† israeliane di consentire l'ingresso di aiuti in quantit√† ridicolmente inadeguate a Gaza dopo mesi di assedio ermeticamente sanzionato segnala la loro intenzione di evitare l'accusa di affamare la popolazione di Gaza, mentre di fatto la mantengono a malapena in vita", ha dichiarato Pascale Coissard, coordinatrice delle emergenze di Msf a Khan Younis, nel sud della Striscia. 🔗Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Israele: aiuti insufficienti a Gaza, denuncia Medici senza frontiere

