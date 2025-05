Inzaghi Arabia Saudita ecco la vera offerta al tecnico | cosa accadrà dopo la finale di Champions

Dopo la finale di Champions League, il futuro di Simone Inzaghi si farà ancora più interessante. L'allenatore nerazzurro ha ricevuto un'offerta importante dall'Arabia Saudita, ma ha deciso di rifiutarla. Ecco i dettagli della proposta e le possibili mosse che potrebbe intraprendere in vista della prossima stagione.

Inzaghi Arabia Saudita, ecco svelata la vera offerta e i dettagli della proposta al tecnico nerazzurro, vediamo cosa accadrà dopo la finale di Champions League. Simone Inzaghi ha gentilmente rifiutato un'offerta monstre da 20 milioni a stagione arrivata dall'Al-Hilal, club saudita il cui presidente Fahad Bin Saad Bin Nafel si è spinto fino a Milano per convincerlo di persona, mettendo sul tavolo un contratto che pochi club europei potrebbero permettersi. Ma l'allenatore nerazzurro, determinato a restare focalizzato sull' Inter, difficilmente cambierà idea dopo la finale di Champions League a Monaco.

